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​В Англии рассказали о давней встрече Тухеля и Гвардиолы за шампанским и вином

26 Мая 2021, 15:20,

В субботу «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Челси» Томаса Тухеля разыграют в Порту трофей Лиги чемпионов. Тем временем, The Athletic на своих страницах рассказывает о том, как около шести лет назад Гвардиола, тогда ещё тренер «Баварии», встречался с Тухелем.

По данным источника, Гвардиола и Тухель тогда выпивали шампанское и вино и почти четыре часа говорили о тактических изменениях во время футбольных матчей. Гвардиола был впечатлён работой Тухеля в «Майнце» и хотел, чтобы немец сменил его на тренерском мостике «Баварии».

Напомним, Хосеп Гвардиола в 2016 году покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель
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