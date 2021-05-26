​В Англии рассказали о давней встрече Тухеля и Гвардиолы за шампанским и вином

В субботу «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Челси» Томаса Тухеля разыграют в Порту трофей Лиги чемпионов. Тем временем, The Athletic на своих страницах рассказывает о том, как около шести лет назад Гвардиола, тогда ещё тренер «Баварии», встречался с Тухелем.

По данным источника, Гвардиола и Тухель тогда выпивали шампанское и вино и почти четыре часа говорили о тактических изменениях во время футбольных матчей. Гвардиола был впечатлён работой Тухеля в «Майнце» и хотел, чтобы немец сменил его на тренерском мостике «Баварии».

Напомним, Хосеп Гвардиола в 2016 году покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».