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​Финал Лиги чемпионов может пройти на «Уэмбли»

08 Мая 2021, 21:38,

УЕФА всерьёз рассматривает стадион «Уэмбли» как место проведения финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Окончательное решение должно быть объявлено в ближайшие трое суток, сообщает Telegraph Sport.

Накануне Великобритания внесла Турцию в «красный список» стран на основе ситуации с распространением коронавируса. Возвращаясь из стран «красного списка», люди должны пройти десятидневный карантин. Этот факт может сорвать подготовку сборной Англии к чемпионату Европы.

Telegraph Sport отмечает, что потенциальный поздний перенос финального матча из Стамбула спровоцирует гнев со стороны Федерации футбола Турции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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