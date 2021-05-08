​Финал Лиги чемпионов может пройти на «Уэмбли»

УЕФА всерьёз рассматривает стадион «Уэмбли» как место проведения финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Окончательное решение должно быть объявлено в ближайшие трое суток, сообщает Telegraph Sport.

Накануне Великобритания внесла Турцию в «красный список» стран на основе ситуации с распространением коронавируса. Возвращаясь из стран «красного списка», люди должны пройти десятидневный карантин. Этот факт может сорвать подготовку сборной Англии к чемпионату Европы.

Telegraph Sport отмечает, что потенциальный поздний перенос финального матча из Стамбула спровоцирует гнев со стороны Федерации футбола Турции.