​Дюков присутствует на финале Лиги чемпионов

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29 Мая 2021, 22:09,
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В субботу проходит главный матч сезона в европейском футболе – финал Лиги чемпионов. За «ушастый трофей» сражаются «Манчестер Сити» и «Челси». На финальном поединке в Порту присутствует Александр Дюков, возглавляющий РФС. Судя по кадру из телетрансляции, он располагается недалеко от Александера Чеферина, занимающего должность президента УЕФА.
Напомним, что финал был перенесён в Порту из-за влияния пандемии коронавируса. Матч должен был принять Стамбул, а изначально – Санкт-Петербург. Российский город увидит финал Лиги чемпионов через год.
Добавим, что Александр Дюков занял пост главы РФС в феврале 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Александр Дюков