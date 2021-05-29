​Дюков присутствует на финале Лиги чемпионов

В субботу проходит главный матч сезона в европейском футболе – финал Лиги чемпионов. За «ушастый трофей» сражаются «Манчестер Сити» и «Челси». На финальном поединке в Порту присутствует Александр Дюков, возглавляющий РФС. Судя по кадру из телетрансляции, он располагается недалеко от Александера Чеферина, занимающего должность президента УЕФА.

Напомним, что финал был перенесён в Порту из-за влияния пандемии коронавируса. Матч должен был принять Стамбул, а изначально – Санкт-Петербург. Российский город увидит финал Лиги чемпионов через год.

Добавим, что Александр Дюков занял пост главы РФС в феврале 2019 года.