Менди и Канте восстановились к финалу Лиги чемпионов

Футболисты «Челси» Эдуар Менди и Н'Голо Канте вернулись в общую тренировочную группу с основной командой.

В матче последнего тура английской Премьер-лиги голкипер «Челси» Эдуар Менди ударился об штангу, из-за чего рисковал пропустить финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». За пару дней до этого травмировался полузащитник Н'Голо Канте, но вовремя успел попросить о замене, что помогло ему не попасть в лазарет на длительный срок. Позитивной информацией для фанатов «синих» поделились в Sky Sports.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель был готов к тому, что основной вратарь команды Менди не сможет сыграть 29 мая против «Манчестер Сити», поэтому рассчитывал на Кепу Аррисабалагу.