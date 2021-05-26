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Менди и Канте восстановились к финалу Лиги чемпионов

26 Мая 2021, 23:51,

Футболисты «Челси» Эдуар Менди и Н'Голо Канте вернулись в общую тренировочную группу с основной командой. 

В матче последнего тура английской Премьер-лиги голкипер «Челси» Эдуар Менди ударился об штангу, из-за чего рисковал пропустить финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». За пару дней до этого травмировался полузащитник Н'Голо Канте, но вовремя успел попросить о замене, что помогло ему не попасть в лазарет на длительный срок. Позитивной информацией для фанатов «синих» поделились в Sky Sports.  

Главный тренер «Челси» Томас Тухель был готов к тому, что основной вратарь команды Менди не сможет сыграть 29 мая против «Манчестер Сити», поэтому рассчитывал на Кепу Аррисабалагу

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Н'Голо Канте
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