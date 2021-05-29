«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы

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29 Мая 2021, 23:57,
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В финале Лиги чемпионов сошлись английские клубы – «Манчестер Сити» и «Челси».
|Манчестер Сити
|0:1
|Челси
|42' Хаверц Кай (0:1)
Когда развалился проект Суперлиги, англичане шутили: мы уже давно придумали Суперлигу, она называется АПЛ. В этом сезоне сложно с ними поспорить. Все гранды, кроме английских, смотрелись в еврокубках нестабильно, провели не лучший свой сезон. Отсюда английский финал в Лиге чемпионов, отсюда почти свершившийся английский финал Лиги Европы. Пусть в итоге всё и завершилось победой (читай, отскоком) «Вильяррела» и магического Эмери.
Афиша финала Лиги чемпионов сразу же обещала – кубок уедет в Англию. Гвардиола и Тухель начали разыгрывать трофей аккуратно. Все понимали цену ошибки, поэтому начали с разведки. Канте и Менди восстановились к финалу, а значит «Челси» чувствовал себя увереннее. Гвардиола удивил всех наличие Зинченко и Стерлинг в стартовом составе. Вчера ты играл в «Уфе», а сегодня – в финале Лиги чемпионов. Невероятный рывок Александра!
Впервые раззадорил игру Эдерсон, какой-то сумасшедшей диагональю отыскав Стерлинга. Рахим проиграл борьбу Джеймсу, поэтому бил уже из неудобного положение – Менди справился с его ударом пяткой. А первый момент «Челси» заставил кричать в очередной раз – Вернер, ну как ты так? Что с реализацией у этого форварда? По левому полуфлангу Кай Хаверц вкатился в штрафную площадь и покатил в центр на Тимо, перед которым открывались все ворота. Но Вернер метров с пяти пробил слабо и точно по позиции Эдерсона.
Много было подходов далее, но минимальные скорости не позволяли обострять на максимум. Пожалуй, лучший момент «Сити» состоялся, когда Де Брейне шикарной передачей начал молниеносную атаку своей команды, выведя Фодену по центру на ударную позицию. Фил пробил метров с 10, но Рюдигер в великолепном подкате заблокировал удар, после чего мяч отскочил в руки Менди. А у «Челси» в первом тайме был момент и получше. Он и трансформировался в гол.
Тимо Вернер рывком освободил зону для Хаверца, Кай после роскошной передачи Маунта вырывается на рандеву с Эдерсоном, пробрасывает мяч мимо голкипера и поражает уже пустые ворота – 0:1. Второй тайм начался с активных атак «Сити». Но выдумки не хватало. До Канте блестящим подкатом остановит Де Брёйне, то Рюдигер хоккейным приёмом встретит лидера «Сити». В слезах покинул поле Кевин, не смог продолжить матч после столкновения с Антонио. Габи Жезус появился на поле.
Моментов у «Сити» не было очень долго. И только Фил Фоден сумел разогнать классное наступление, отыскав на правом фланге Мареза. Рияд прострелил очень опасно, однако первым на мяче был Сесар Аспиликуэта, сыгравший на вынос. «Челси» ответил ещё опаснее. Канте опередил Гюндогана, Хаверц раскрутил контратаку и отличной передачей вывел на удар Пулишича, но Кристиан из пределов штрафной площади не попал в угол.
«Челси» выстоял в очень нервной концовке, пусть и «Сити» давил не так сильно, как хотелось бы Гвардиоле и арабским шейхам. Третий раз подряд Тухель обыграл Хосепа, находясь у руля «Челси». Это уже тенденция. И эта фантастическая тенденция приносит «Челси» победу в Лиге чемпионов. Невероятное для «синих» завершение сезона.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Челси, Манчестер Сити
Всех синих братьев с победой!
Все-таки best european football club - blue pride from london синие ЛЬВЫ из Челси!
С победой синие братья!
А у кого там что-то неоднозначно!?У того кто поднял одну и ту же команду с 10 места в лигочемпионскую когорту, вывел в финал кубка апл, ТРИЖДЫ по делу уничтожив действительно сильный Ман-Сити, уделал симулянтов из Порту, отправил в буфет подряд два Испанских гранда, один из которых кстати стал чемпионом, и наконец закономерно победил в финале главного турнира.И если здесь для некотрых все неоднозначно, то пусть приведут такие же фактические аргументы , у КОГО же из тренеров в таком случае все однозначно?У кого такие же результаты?А если нет аргументов, тогда какого эглесиаса Вы ЗДЕСЬ прописываете свою несостоятельную теорию?И если у команды победителя НИКОГО нельзя выделить, это каким же местом надо было смотреть матч, чтобы не заметить хотя бы КАНТЕ!?
Всё по делу. Челюсти с победой!
Порядок бьёт класс!!! Всегда так было. Всё по игре! Челси был явно лучше, а глаза Пепа, который даже и понятия не имеет, как переломить ход игры тому подтверждение!
Классический Челси - новый тренер, новые кубки.
А ЛЧ вообще как правило - тренер на полгода, ЛЧ в кармане :)
Посмотрим, что будет на следующий сезон.
Отдельно рад за Канте, и особенно за Аспиликуэту и Силву! Один просто монстр и сжирает всех и вся на поле, двое других давние ветераны, которые на излете своей карьере наконец добились и взяли заветный трофей!
Если кстати Франция еще очень удачно выступит на грядущем Евро, думаю очевидно кто будет главным претендентом на ЗМ (пусть его и отменили)
все неоднозначно. у Челси некого выделить. зачастую в таких ситуациях лучшим становится кто то из другой команды. Если Франция выиграет во главе Мбаппе последний и станет лучшим
последнему стоит себя проявить в чемпионате и стать лучшим бомбардиром
какой деревянный был - такой и остался..
что, еще не отошел от финала?
Ну про Канте глупо спорить, на самом деле - он монстр.
Я бы добавил еще Чилуэлла, они оба сегодня феерили.
Канте всегда был монстром. может быть ты знаешь игрока Макелеле.. чем то похожи. прекрасный был игрок.
И знаю, и помню :)))
Увы и ах, но мне уже не 20 и даже не 40 :(
МУЖЧИНЫ!!!!!!!!!!!! ГОРЖУСЬ!!!!!!!!!!!!!!! С победой всех!!!!
Мои поздравления...у вас получше получилось)))...но...в следующем сезоне посмотрим)))
У кого-то задница до сих пор подгорает от успеха синих еще с 2012 года, у кого-то с недавнего полуфинала с Реалом.
По факту именно в ЛЧ объективно лучшая команда! Ушатали чемпиона, и вице чемпиона Испании, и в том числе первую команду АПЛ. Притом без всяких диких отскоков, учитывая ужасную реализацию при уйме моментов. Но в такой момент ругать никого не хочется, даже Вернера который своими рывками и движением просто измотал всю линию обороны МС.
Тухель - это нечто. За такой короткий срок, мгновенно сменить облик команды, поставить и наладить, стабилизировать игру и взять ЛЧ, и это без предсезонки и с имеющимся материалом, без стабильного и забивного нападающего!
Ковид не ковид, мало ли зрителей на трибунах, попсово и привлекательно ли выглядит нынешний Челси для стороннего глора и с точки зрения заслуженности победы, абсолютно плевать!!!!! Просто лучшая команда Европы и точка!
Не торопись по поводу Тухеля то...
Это классический Челси - новый тренер, победы-кубки, следующий сезон мимо всего.
Ди Матео, Тухель - разве не похоже?:О)
Я говорю по факту. Меня вообще дико удивляет, как можно проводить аналогии с 2012 годом и Ди Маттео, вы серьезно???
Тогда половина игроков на самом излете карьеры, лебединая песня была в Мюнхене для многих. Тот розыгрыш буквально вымучивали.
В этот раз, абсолютно по делу обыграли всех топ соперников, провалив разве что ответный матч в эконом режиме с Порту. Притом что даже учитывая этот триумф, в составе очень много перспективного молодняка.
Я прекрасно осознаю, что спустя время, может быть не все так радужно с Тухелем и нынешними игроками, никто не знает, как сложится в дальнейшем, но я просто радуюсь моменту, здесь и сейчас, и только.
Какие аналогии? Да запросто.
Оба раза тренера были только полгода.
Оба раза финал большинством голосов приписывали другой команде.
Можно еще накопать без проблем.
Но соглашусь, тот год был лебединной песней золотого состава Челси. У нынешнего состава все еще впереди и все зависит от них и от Темной Логадки, скрестим пальцы, что бы не начала распродавать и менять тренеров.
Есть лишь некоторые совпадения в некоторых цифрах и условностях и только.
Челси тогдашний коллектив Гвардиолы не возил мордой по газону в течении тайма, и не имел огромного преимущества против остальных топов.
Бавария Хайнкесса в Мюнхене оказывала куда более сильное и страшное давление.
У Баварцев тоже была такая ситуация и где теперь тренер? просто обстоятельства. Тухель пока не убедителен даже после победы ЛЧ. Аля Маттео.
И что с того, раз обстоятельства? И так понятно, что сегодня ты чемпион, а завтра можешь быть никем, или куда сложнее удержаться на вершине, чем залезть на нее впервые ( и это к Челси не относится, победа в ЛЧ уже не первая)
Тухель уже второй раз дошел до финала ЛЧ, а с молодой, талантливой, но неокрепшей Боруссией, когда там еще не блистали ярко Санчо с Холландом, так же был серьезным соперником в еврокубках.
Хватит уже ядом плеваться, МС должен быть вообще рад, что Вернер своей игрой позволил МС надеяться на победу до 97-й минуты. Ваш каталонский любимчик абсолютно по делу проиграл финал.
Я вот как раз нейтрально смотрел матч. и абсолютно спокоен. мне вот интересно, что ты думаешь по поводу руки в штрафной? рука была и это 100%. надеюсь ты теперь понимаешь почему не ставили пенал в 2009?
Так-то там- в 2009-м - пеналей не поставили по самым скромным меркам два. А по нынешним правилам вполне могли бы и четыре. Это к слову о сравнении этих матчей и работы судей в них.
Согласись, были спорные моменты. где была неумышленная игра рукой. а вдругих моментах где нужно было ставить лысый компенсировал несправедливым удалением Абидаля) все вроде довольны? не?). По факту Челси нужно винить себя за нереализованные моменты и упущенный удар Иньесты. на арбитра свалили, а сами не смогли. ну да ладно) было это давно. а сегодня другая история
Это спор ради спора, байт на комменты, или что?
Клоунаду лысого норвежца в 2009-м приплетать к нынешнему финалу, это вообще ни к селу, ни к огороду. Могу лишь согласиться, что качества повтора могло быть и лучше, но никакого гандбола от Джеймса не было.
это не имеет значение. речь идет об неумышленной игре рукой. никто из [Каталонцев не играл умышленно. я за то чтобы ставили пенальти именно после грубого нарушения или умышленной игре. В целом арбитр сделал все правильно что не поставил пенальти. нужно создавать моменты и реализовывать их а не у арбитра просить 11 метровые. Это не спор а факты.
Я повторюсь, аналогия крайне неудачная. И могу парировать тем, что нехрен запрещенными приемами останавливать мяч, который летит в створ ворот.
И только заметил, что ты еще и приплел нынешнюю ситуацию с Тухелем к Ди Маттео. Как и писал выше, прекрасно осознаю, что "сегодня успех, а завтра может быть провал". При итальянце, Челси не имел такого серьезного преимущества над топ соперниками, и ныне в Челси из ветеранов основы, от силы пара человек. В тоже время тогда в Мюнхене, было понятно что это уже закат карьеры половины основы.
Фарт важен, но при Тухеле Челси взял своей за счет игры и работы, и тем что переиграл своих оппонентов в ЛЧ, все.
Если для тебя ситуация с Тухелем аналогична тому, что была с Ди Маттео бессмысленно вообще дальше вести диалог. Абсолютно разные ситуации.
Заметь, не я один говорю об этом. Тухель однозначно будет талантливее Маттео, но все же нужно время, что бы понять какой он тренер. никто еще не понял. в него мало верили и скорее всего у большинства остались вопросы и сомнения. время покажет
Это уже что-то личное, что с твоей, что со стороны Артура.
Тухель не благодаря большому фарту взял ЛЧ, он второй год подряд дошел до финала турнира, и на сей раз уже взял свое. Да и с мега сильной Баварией, вполне на равных его ПСЖ играл.
И как ты в дальнейшем будешь воспринимать, я уже сейчас знаю.
Будет следующий сезон у немца средний или успешный, ты по прежнему будешь утверждать, что он ни рыба, ни мясо, надо подождать, бла бла бла. Будет неудачный сезон, который бывает у всех, даже самых топовых тренеров и клубов, и потом ты опять выскочишь, и будешь строчить комментарии, какой Тухель раздутый и переоцененный, и т.д. В общем, ничего интересного, подход умников, которые крепки задним умом. А их количество, меня не особо заботит, да и вас по факту лишь двое.
Поздравляю )) а по поводу Тухееля , давай чутка подождем ))
А чего ждать? ЛЧ выйграл? -выйграл! Я, думаю, он только эти уже отбил все висты )))
Тут скорее Азару обидно. а у Тухеля были шансы в прошлом году
Азару должно быть обидно за результаты своих тренировок :)
Азар переходил за ЛЧ а в итоге с носом
Надо было просто оказаться чуть вернее команде :) Но, думаю, Челси по его уходу сейчас не плачет.
Это было странно, я думал, Гвардиола выучит свой урок из АПЛ... Впрочем, каждому своё. Побеждает сильнейший. И, пусть кто-то и чемпион Англии, показывающий стабильнейший футбол на протяжении всего сезона, а кто-то может собрать силы в кулак и в отдельно взятом матче дать бой гранду. Это Челси. Сити, по сути, сам виноват, отдав синим инициативу, которой они всенепременно воспользовались. Были травмы, да, на удивление мало было спорных эпизодов, разве что в случае с рукой. В этом матче был драматизм, одна только финальная осада ворот Челси чего стоила. Но Сити все же был далёк от гола, хоть и в миллиметрах от ворот был. По сути, Челси должен был забивать два и заканчивать противостояние. Но хватило и одного.
P.S. Этот принцип Абрамовичу надо запатентовать, а то не дай Бог ещё кто-нибудь воспользуется :)
Челси должен был забить 4.
Два на совести Вернера, один на Пулишиче - стопроцентные моменты.
Не, это уже многовато. Вот последний во втором тайме - точно неберущийся, от Пулишича. Остальные спорные.
Ну из пяти моментов и трех оффсайтов Вернер мог бы родить хотя бы один. не? :О)
Мог, но рад, что этого не случилось! Разрушило бы драматургию матча. А так всё сложилось неплохо и Сити коллективными усилиями заслужил пропустить не больше одного... Пусть и не забив самим.
Ну разве что токма ради драматизЬму ::)))
Мне было бы спокойнее, реши пенсы все в первом тайме.
Понимаю и поздравляю с победой! Я рассматриваю ситуацию как рядовой болельщик, не более того.
Ничего плешивый, кубок лиги опять взят. С таким подходом будешь чемпионом по трофеям. Каталонские лакеи тебя вознести до небес.
Тухель и Челси с победой! Хваленый всеми СМИ Гвардиола лучший в мире тренер по их же версии - на своем месте, игра всегда покажет кто на самом деле лучший в мире а не желтые газетенки и диванные эксперты с тв.
В сухом остатке мы имеем следующее: пришел Тухель (которого многие здесь считали недотренером) и трижды переиграл-разобрал Гвардиолу (которого превозносят гениальным). Как говорится, один раз -случайность, два -совпадение, три -закономерность. Стало быть, итог -закономерен. Мои поздравления победителям. И до новых встреч)
я один из тех кто считает Тухеля мутным тренером , я и эту победу не могу дать лишь его заслугам , Лемп как бы тоже приложился к этому , НО я еще раз напомню КАК Тухель везде хорошо начинал )) а потом ... Посмотрим следующий сезон )) но Челси реально был хорош в своих контратаках ))
Я ноль понятия какой он тренер) Выше просто приведены факты.
Ха-ха. Я ещё перед полуфиналом сказал что Челси возьмёт. Челси показал в финале что такое топ клуб. ))
Читаю коменты и удивляюсь ... сколько у людей ненависти , какого то непонятного негатива , красивый матч , не скучный , как бы вы не любили Пепа или Тухеля просто сделайте уважение . Хотя бы гадости не пишите .
Поднял Абрашка настроение на ночь. Пепку-физрука и голубых глориков опять макнули в дермецо. Ради ошалелого лица пепки стоит смотреть матчи Сити в ЛЧ)) Всех поклонников Челси с заслуженной, хоть и непредсказуемой на старте ЛЧ, победой в ней. Канте вручить ЗМ, просто топарь.
Для меня все двояко, хотелось чтобы Челси победил и Пепа тоже выиграл ЛЧ (по мне - он заслужил). Но Челси себе не изменили, сменили тренера и взяли ЛЧ))
Офигеть!!! Мы чемпионы чемпионов!!! Всех наших - с грандиозной победой!!!
Ну как бЭ да "сама офигале" (с) :))))))))
Может нам пора уже перестраиваться на победный лад? Трижды обыграть Гвардиолу - это много стоит. Следующий сезон обещает быть огненным.
Был уверен, что будет наоборот.
В реалии все выглядело так, что Челси мог все окончательно решать в первом тайме.
Но Вернера как сглазил кто, чесслово... Оффсатйт это уже его классическое положение, но столько нереализованных моментов в финале ЛЧ?!
Челси с кубком.
У сити не получается взять ЛЧ так же, как у шпор АПЛ. Своеобразное футбольное проклятье какое то :(