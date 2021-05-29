«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы

В финале Лиги чемпионов сошлись английские клубы – «Манчестер Сити» и «Челси».

Когда развалился проект Суперлиги, англичане шутили: мы уже давно придумали Суперлигу, она называется АПЛ. В этом сезоне сложно с ними поспорить. Все гранды, кроме английских, смотрелись в еврокубках нестабильно, провели не лучший свой сезон. Отсюда английский финал в Лиге чемпионов, отсюда почти свершившийся английский финал Лиги Европы. Пусть в итоге всё и завершилось победой (читай, отскоком) «Вильяррела» и магического Эмери.

Афиша финала Лиги чемпионов сразу же обещала – кубок уедет в Англию. Гвардиола и Тухель начали разыгрывать трофей аккуратно. Все понимали цену ошибки, поэтому начали с разведки. Канте и Менди восстановились к финалу, а значит «Челси» чувствовал себя увереннее. Гвардиола удивил всех наличие Зинченко и Стерлинг в стартовом составе. Вчера ты играл в «Уфе», а сегодня – в финале Лиги чемпионов. Невероятный рывок Александра!

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Впервые раззадорил игру Эдерсон, какой-то сумасшедшей диагональю отыскав Стерлинга. Рахим проиграл борьбу Джеймсу, поэтому бил уже из неудобного положение – Менди справился с его ударом пяткой. А первый момент «Челси» заставил кричать в очередной раз – Вернер, ну как ты так? Что с реализацией у этого форварда? По левому полуфлангу Кай Хаверц вкатился в штрафную площадь и покатил в центр на Тимо, перед которым открывались все ворота. Но Вернер метров с пяти пробил слабо и точно по позиции Эдерсона.

Много было подходов далее, но минимальные скорости не позволяли обострять на максимум. Пожалуй, лучший момент «Сити» состоялся, когда Де Брейне шикарной передачей начал молниеносную атаку своей команды, выведя Фодену по центру на ударную позицию. Фил пробил метров с 10, но Рюдигер в великолепном подкате заблокировал удар, после чего мяч отскочил в руки Менди. А у «Челси» в первом тайме был момент и получше. Он и трансформировался в гол.

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Тимо Вернер рывком освободил зону для Хаверца, Кай после роскошной передачи Маунта вырывается на рандеву с Эдерсоном, пробрасывает мяч мимо голкипера и поражает уже пустые ворота – 0:1. Второй тайм начался с активных атак «Сити». Но выдумки не хватало. До Канте блестящим подкатом остановит Де Брёйне, то Рюдигер хоккейным приёмом встретит лидера «Сити». В слезах покинул поле Кевин, не смог продолжить матч после столкновения с Антонио. Габи Жезус появился на поле.

Моментов у «Сити» не было очень долго. И только Фил Фоден сумел разогнать классное наступление, отыскав на правом фланге Мареза. Рияд прострелил очень опасно, однако первым на мяче был Сесар Аспиликуэта, сыгравший на вынос. «Челси» ответил ещё опаснее. Канте опередил Гюндогана, Хаверц раскрутил контратаку и отличной передачей вывел на удар Пулишича, но Кристиан из пределов штрафной площади не попал в угол.

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«Челси» выстоял в очень нервной концовке, пусть и «Сити» давил не так сильно, как хотелось бы Гвардиоле и арабским шейхам. Третий раз подряд Тухель обыграл Хосепа, находясь у руля «Челси». Это уже тенденция. И эта фантастическая тенденция приносит «Челси» победу в Лиге чемпионов. Невероятное для «синих» завершение сезона.