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Дзюба рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

29 Мая 2021, 13:01,

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов. В решающем матче турнира встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Я ни за кого не болею, но «Манчестер Сити» выиграет», - приводит слова нападающего издание «Спорт-экспресс».

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая, в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария», победившая в финале «ПСЖ» со счетом 1:0.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити, Артём Дзюба
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