Аспиликуэта: «Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о грядущем финале Лиги чемпионов 2021/21 против «Манчестер Сити».

«Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства, поэтому я горд за этот момент. Главное, чтобы я был горд после матча с «Манчестер Сити» ещё больше. Я понимаю, что наш соперник не из простых, но мы умеем играть с топовыми командами. Мы отдадим все силы, чтобы одержать победу», - заявил Аспиликуэта в анонсе матча для официального сайта УЕФА.

Также своё мнение о матче 29 мая с «Манчестер Сити» рассказал и главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель, который считает соперников лучшей командой в Европе.