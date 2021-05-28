Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аспиликуэта: «Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства»

28 Мая 2021, 20:46,

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о грядущем финале Лиги чемпионов 2021/21 против «Манчестер Сити». 

«Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства, поэтому я горд за этот момент. Главное, чтобы я был горд после матча с «Манчестер Сити» ещё больше. Я понимаю, что наш соперник не из простых, но мы умеем играть с топовыми командами. Мы отдадим все силы, чтобы одержать победу», - заявил Аспиликуэта в анонсе матча для официального сайта УЕФА.

Также своё мнение о матче 29 мая с «Манчестер Сити» рассказал и главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель, который считает соперников лучшей командой в Европе. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Сесар Аспиликуэта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола