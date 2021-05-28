Аспиликуэта: «Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства»

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28 Мая 2021, 20:46,
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Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о грядущем финале Лиги чемпионов 2021/21 против «Манчестер Сити».
«Я мечтал играть в финале Лиги чемпионов с детства, поэтому я горд за этот момент. Главное, чтобы я был горд после матча с «Манчестер Сити» ещё больше. Я понимаю, что наш соперник не из простых, но мы умеем играть с топовыми командами. Мы отдадим все силы, чтобы одержать победу», - заявил Аспиликуэта в анонсе матча для официального сайта УЕФА.
Также своё мнение о матче 29 мая с «Манчестер Сити» рассказал и главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель, который считает соперников лучшей командой в Европе.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Сесар Аспиликуэта