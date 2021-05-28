​Де Брёйне не обижен на «Челси»

В субботу в финале Лиги чемпионов сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси». Хавбек «горожан» Кевин де Брёйне ответил на вопрос по поводу своих чувств к лондонскому клубу, где ему не дали раскрыться. За «пенсионеров» бельгиец в своё время провёл только 9 игр.

«Я не испытываю никаких плохих чувств по отношению к «Челси». Так случилось. Люди вспоминают те месяцы, в течение которых я не играл, но до этого я играл в предсезонке, а затем я отправился в аренду в Бундеслигу. Я очень вырос как игрок. Потом я вернулся, но мало играл, поэтому принял решение уйти. Думаю, все остались довольны», - цитирует де Брёйне The Sun.