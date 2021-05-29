​Менди – первый африканский вратарь в финалах Лиги чемпионов

Главное событие футбольного вечера субботы, да и, наверное, всего футбольного мая – финал Лиги чемпионов. Ворота «Челси» в дуэли с «Манчестер Сити» защищает основной голкипер команды Эдуар Менди. Как сообщается на страничке портала Goal.com в Twitter, Менди стал первым в истории африканским вратарём, играющим в финальном матче Лиги чемпионов.

Эдуар Менди перебрался в «Челси» из «Ренна» в конце сентября прошлого года. В 24 из 44 матчей этого сезона сенегалец сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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