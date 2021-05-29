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​Тареми: «Челси» не заслужил играть в финале Лиги чемпионов»

29 Мая 2021, 20:27,

Форвард «Порту» Мехди Тареми считает, что «Челси» незаслуженно попал в финал Лиги чемпионов. Как известно, лондонцы прошли «Порту» на стадии четвертьфинала (2:0, 0:1).

«Челси» не заслужил играть в финале Лиги чемпионов. Если бы мы были умнее, то могли бы их обыграть. Играть против «Манчестер Сити» на групповой стадии было намного сложнее. Если не случится сенсации, «Манчестер Сити» выиграет трофей», - приводит слова Тареми O Jogo со ссылкой на портал Mehr.

«Манчестер Сити» и «Челси» начнут финальную битву за трофей Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Порту, Мехди Тареми
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Комментарии (3)
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1
aZzz
29 Мая 2021, 21:05

именно потому что вы тупее - вы будете смотреть финал по телевизору

2
Misha_diablo_football
29 Мая 2021, 21:02

"Если бы мы были умнее, то могли бы их обыграть." после этой фразы можно заканчивать интервью...

0
zurukukkk
29 Мая 2021, 20:50

смешно!

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