​Тареми: «Челси» не заслужил играть в финале Лиги чемпионов»

Форвард «Порту» Мехди Тареми считает, что «Челси» незаслуженно попал в финал Лиги чемпионов. Как известно, лондонцы прошли «Порту» на стадии четвертьфинала (2:0, 0:1).

«Челси» не заслужил играть в финале Лиги чемпионов. Если бы мы были умнее, то могли бы их обыграть. Играть против «Манчестер Сити» на групповой стадии было намного сложнее. Если не случится сенсации, «Манчестер Сити» выиграет трофей», - приводит слова Тареми O Jogo со ссылкой на портал Mehr.

«Манчестер Сити» и «Челси» начнут финальную битву за трофей Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени.