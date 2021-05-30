​Тухель только после победы в Лиге чемпионов познакомился с Абрамовичем

Томас Тухель занял тренерский мостик в «Челси» только в конце января, но уже через четыре месяца привёл команду к завоеванию трофея Лиги чемпионов. После финальной битвы с «Манчестер Сити» немецкий тренер пообщался с Романом Абрамовичем, причём для Тухеля это была первая встреча с владельцем, о чём рассказал он сам.

«Я говорил с владельцем клуба на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи. А может и худший, потому что теперь всё может стать только хуже! Мы поговорим снова, и я смогу заверить его, что остаюсь голодным до побед», - приводятся слова Тухеля на официальном сайте УЕФА.