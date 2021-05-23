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​Тухель сравнил победу «Челси» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов с кражей

23 Мая 2021, 09:42,

В конце мая «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. В последний раз лондонцы выступали в финале сильнейшего клубного турнира континента в 2012 году, когда обыграли «Баварию» по пенальти.

Томас Тухель, нынешний главный тренер «Челси», на пресс-конференции получил вопрос о том, помнит ли он, где он находился во время финала Лиги чемпионов 2012 года.

«Думаю, я был дома в Мюнхене и смотрел игру по телевизору. Скажем так, победа «Челси» была не совсем заслуженной. Это было похоже на кражу со взломом», - ответил Тухель.

Добавим, что «Челси» в этом сезоне выступит в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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aegur
23 Мая 2021, 10:14
Бавария любит в финалах ЛЧ ушами хлопать)) МЮ и Челси это подтвердят))
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