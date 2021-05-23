​Тухель сравнил победу «Челси» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов с кражей

В конце мая «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. В последний раз лондонцы выступали в финале сильнейшего клубного турнира континента в 2012 году, когда обыграли «Баварию» по пенальти.

Томас Тухель, нынешний главный тренер «Челси», на пресс-конференции получил вопрос о том, помнит ли он, где он находился во время финала Лиги чемпионов 2012 года.

«Думаю, я был дома в Мюнхене и смотрел игру по телевизору. Скажем так, победа «Челси» была не совсем заслуженной. Это было похоже на кражу со взломом», - ответил Тухель.

Добавим, что «Челси» в этом сезоне выступит в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории.