​Тухель сравнил победу «Челси» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов с кражей

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23 Мая 2021, 09:42,
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В конце мая «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. В последний раз лондонцы выступали в финале сильнейшего клубного турнира континента в 2012 году, когда обыграли «Баварию» по пенальти.
Томас Тухель, нынешний главный тренер «Челси», на пресс-конференции получил вопрос о том, помнит ли он, где он находился во время финала Лиги чемпионов 2012 года.
«Думаю, я был дома в Мюнхене и смотрел игру по телевизору. Скажем так, победа «Челси» была не совсем заслуженной. Это было похоже на кражу со взломом», - ответил Тухель.
Добавим, что «Челси» в этом сезоне выступит в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Томас Тухель