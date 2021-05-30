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​Журналисту пришлось извиняться за ругательство Хаверца в эфире

30 Мая 2021, 09:49,

Футбольный вечер субботы ознаменовался победой «Челси» в Лиге чемпионов. Автором единственного гола в финальном матче против «Манчестер Сити» стал Кай Хаверц. После игры он давал комментарий в эфире BT Sport.

Когда речь зашла о возможном давлении на него из-за трансферной стоимости, Хаверц сказал: «Мне ***** [всё равно], мы выиграли Лигу чемпионов!».

Журналисту, который брал интервью у Кая Хаверца, пришлось извиняться перед зрителями за ругательство со стороны футболиста.

«Челси» стал победителем Лиги чемпионов второй раз в истории. Впервые это произошло в сезоне 2011/2012.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Кай Хаверц
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 10:30

Глупый вопрос который задается после неудачных игр а не победы в финале...

0
ARTUR
30 Мая 2021, 10:12

да ладно ))) парень на эмоциях ))

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