Тухель: «Манчестер Сити» - самая сильная команда Европы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о финале Лиги чемпионов 2020/21, где «синие» сыграют против «Манчестер Сити».

Специалист не отрицает, что «горожан» можно назвать самой сильной командой Европы. Однако Тухель напомнил болельщикам, что в текущем сезоне «Челси» уже дважды обыграл «Манчестер Сити», причём разными составами. Несмотря на то, что рулевой соперника Хосеп Гвардиола обладает менталитетом победителя, это будет не только тренерское противостояние, а командное. Об этом наставник лондонцев рассказал для BBC.

Финальный матч Лиги чемпионов 2002/21 станет уже четвёртым противостоянием «Челси» и «Манчестер Сити» в сезоне 2020/21. В двух из трёх игр победил коллектив из Лондона.