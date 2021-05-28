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Тухель: «Манчестер Сити» - самая сильная команда Европы»

28 Мая 2021, 20:05,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о финале Лиги чемпионов 2020/21, где «синие» сыграют против «Манчестер Сити». 

Специалист не отрицает, что «горожан» можно назвать самой сильной командой Европы. Однако Тухель напомнил болельщикам, что в текущем сезоне «Челси» уже дважды обыграл «Манчестер Сити», причём разными составами. Несмотря на то, что рулевой соперника Хосеп Гвардиола обладает менталитетом победителя, это будет не только тренерское противостояние, а командное. Об этом наставник лондонцев рассказал для BBC. 

Финальный матч Лиги чемпионов 2002/21 станет уже четвёртым противостоянием «Челси» и «Манчестер Сити» в сезоне 2020/21. В двух из трёх игр победил коллектив из Лондона. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Томас Тухель
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