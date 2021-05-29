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​Гвардиола объяснил, почему включил Стерлинга в основной состав на финал

29 Мая 2021, 21:51,

Рахим Стерлинг оказался в числе игроков, которые с первых минут выйдут на поле в составе «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов. Это решение стало во многом неожиданным, ведь в последнее время Стерлинга было сложно называть твёрдым игроком основного состава.

В эфире BT Sport Хосеп Гвардиола объяснил свой выбор: «Стерлинг в основе? Если мы хотим получить шансы на завоевание трофея, нам нужно атаковать. Конечно, нужно и обороняться, но наш главный путь – атаковать. «Челси» играет по системе с пятью защитниками, поэтому в этой области нам нужно определённые футболисты».

Финал Лиги чемпионов начнётся уже в 22:00 по Москве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Рахим Стерлинг
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