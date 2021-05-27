​Слёзы Терри и мадридские битвы: вспоминаем финалы ЛЧ между командами из одной страны

В субботу в Порту состоится финальный матч Лиги чемпионов. Трофей точно отправится на Туманный Альбион, ведь в решающем поединке сразятся два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает предыдущие финалы Лиги чемпионов с участием двух представителей одной страны.

2000: «Реал» - «Валенсия» 3:0

Впервые трофей Лиги чемпионов разыгрывали представители одной ассоциации на стыке веков – в сезоне 1999/2000. Этому не стоит удивляться, ведь в Кубке европейских чемпионов, а именно такое название престижнейший клубный турнир континента носил ранее, участвовали лишь чемпионы стран и действующий обладатель трофея.

24 мая 2000 года «Реал» не оставил больших шансов «Валенсии», разгромив соперника со счётом 3:0. В первом тайме счёт открыл Фернандо Морьентес, а после перерыва Сантьяго Каньисареса огорчили Стив Макманаман и тогда ещё молодой Рауль. «Валенсия» в тот вечер на «Стад де Франс» смогла нанести только один удар в створ ворот «Реала», который защищал 19-летний Икер Касильяс.

2003: «Милан» - «Ювентус» 0:0 (3:2 пен.)

В 2003 году финал Лиги чемпионов представлял собой итальянский междусобойчик «Милана» и «Ювентуса». Представители Серии А не порадовали зрителей на «Олд Траффорд» голами в течение 120 минут игрового времени, хотя моменты были. Чего стоит хотя бы известный сэйв Джанлуиджи Буффона после резкого удара головой в исполнении Филиппо Индзаги. Это спасение Буффона регулярно оказывается в различных подборках.

Дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов, где удача улыбнулась «Милану». Шестой трофей Лиги чемпионов «россонери», игравшим в тот вечер в белой форме, принёс победный пенальти в исполнении Андрея Шевченко.

2008: «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1 (6:5 пен.)

В 2008 году за трофей Лиги чемпионов сражались уже два представителя Англии – «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Та игра проходила в московских «Лужниках» под аккомпанемент дождя. В основное время команды забили по разу, причём ещё до наступления перерыва. На гол Криштиану Роналду головой лондонцы ответили точным ударом Фрэнка Лэмпарда.

Серия одиннадцатиметровых ударов получилась драматичной. Джон Терри мог принести победу «Челси», но при ударе капитан поскользнулся на мокром от дождя газоне, и мяч в ворота не попал. Серия продолжилась, и победу отпраздновал «Манчестер Юнайтед», поскольку Эдвин ван дер Сар взял удар Николя Анелька с точки. После завершения матча, казалось бы, несокрушимый Терри прослезился.

2013: «Бавария» - «Боруссия» Д 2:1

Взяв пример с испанцев, итальянцев и англичан, за дело взялись немцы. В 2013 году до финала Лиги чемпионов добрались два представителя Бундеслиги – «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Нули на табло «Уэмбли» горели почти час, пока мюнхенцев вперёд не вывел Марио Манджукич. Впрочем, очень скоро дортмундцы отыгрались благодаря голу Илкая Гюндогана с одиннадцатиметровой отметки.

Казалось, что игра может перетечь дополнительное время, но на 89-й минуте «Бавария» забила победный гол. Арьен Роббен подхватил мяч на входе в штрафную площадь и, ловко уйдя от защитников, оказался на свидании с вратарём. Голландец технично разобрался в эпизоде и очень скоро держал в руках «ушастый трофей».

2014: «Реал» - «Атлетико» 4:1 (д.в.)

Испанский финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», проходивший 24 мая 2014 года в Лиссабоне, получился драматичным. «Матрасники» открыли счёт незадолго до конца первого тайма благодаря голу Диего Година. После этого команда Диего Симеоне стала отталкиваться от добытого преимущества и играть от обороны, рассчитывая удержать фирменные 1:0. «Матрасники» были очень близки к тому, чтобы справиться с задачей, но на шестой компенсированной ко второму тайму минуте «Реал» спал гол Серхио Рамоса.

Упущенный на последних секундах трофей Лиги чемпионов стал для «Атлетико» серьёзным ударом. В дополнительное время «Реал» воспользовался возникшим психологическим перевесом и забил второй гол усилиями Гарета Бэйла. Тут «матрасники» уже совсем посыпались и пропустили ещё дважды – от Марсело и Криштиану Роналду.

2016: «Реал» - «Атлетико» 1:1 (5:3 пен.)

Спустя два года «Реал» и «Атлетико» снова сошлись в финальном поединке Лиги чемпионов, на этот раз в Милане. Серхио Рамос опять отметился голом, но теперь не на последних секундах, а на 15-й минуте. Чтобы отыграться, «матрасникам» понадобилось чуть более часа – забил Янник Карраско.

Будто бы вспоминая матч двухлетней давности, «Реал» пытался дожать «Атлетико» в дополнительное время. За 30 минут команда Зинедина Зидана нанесла 11 ударов против 3 ударов соперника. Тем не менее, голов забито не было, и дело дошло до серии пенальти. Здесь удача улыбнулась «сливочным». Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанёс Криштиану Роналду.

2019: «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 2:0

В 2019-м году финал Лиги чемпионов был английским – «Ливерпуль» против «Тоттенхэма». Для «шпор» это был первый финал престижнейшего клубного турнира в их истории, причём путь команды к этому матчу получился чуть ли не героическим. «Тоттенхэм» с трудом вышел из группы, а в 1/4 и 1/2 финала прошёл «Манчестер Сити» и «Аякс» по итогам невероятно драматичных дуэлей.

Отметиться новым подвигом в финале «Тоттенхэму» не удалось. «Ливерпуль» выиграл на мадридском «Ванда Метрополитано» со счётом 2:0, забив по голу в начале и в конце матча. Авторами голов стали Мохамед Салах и Дивок Ориги.