​Смолов смотрит финал Лиги чемпионов с трибуны «Драгау»

Фёдор Смолов активно проводит отпуск, судя по фотографиям и видео, которые он публикует на своей страничке в Instagram. Форвард «Локомотива» показал в «сториз» видео, снятое на финале Лиги чемпионов, проходящем в Порту. Смолов, находящийся на трибуне «Драгау», записал видео в момент, когда играл известный гимн Лиги чемпионов.

Напомним, что Станислав Черчесов не включил Фёдора Смолова в расширенный список сборной России, поэтому футболист не отправился на сбор в Австрию. Впрочем, Смолова ещё могут вызвать в главную команду страны, ведь он присутствует среди игроков резервного списка.