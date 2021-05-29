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​Тьяго Силва травмировался в финале Лиги чемпионов

29 Мая 2021, 22:44,

«Челси» потерял защитника по ходу финального поединка Лиги чемпионов. Ближе к завершению первого тайма Тьяго Силва почувствовал боль и не смог продолжать игру. Вместо опытного бразильца на поле вышел Андреас Кристенсен.

Ранее мы сообщали, что Тьяго Силва превзошёл достижение Клода Макелеле, став наиболее возрастным футболистом «Челси» в еврокубковых финалах.

Следить за развитием событий в финальном матче Лиги чемпионов можно на портале LiveResult, где проходит красочная и, главное, подробная текстовая трансляция.

Тьяго Силва, напомним, стал игроком «Челси» в конце прошлого лета.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тьяго Силва
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