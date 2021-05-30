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​Суперкубок УЕФА разыграют «Челси» и «Вильярреал»

30 Мая 2021, 00:37,

Известна пара команд, которые в этом году разыграют Суперкубок УЕФА. За трофей сразятся «Челси» и «Вильярреал», которые выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

Матч за Суперкубок УЕФА должен пройти 11 августа. Принимающим городом в настоящий момент является Белфаст, но ожидается, что игра перейдёт к Стамбулу, поскольку турецкий город второй год подряд лишился финала Лиги чемпионов из-за влияния пандемии коронавируса.

Стоит сказать, что «Челси» и «Вильярреал» в своих еврокубковых финалах переиграли клубы из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Вильярреал
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