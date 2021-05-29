Рамирес: «Канте может получить «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и Евро»

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29 Мая 2021, 13:58,
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Бразилец Рамирес, ранее выступавший за лондонский «Челси», оценил шансы опорного полузащитника Нголо Канте в борьбе за «Золотой мяч».
«Нголо - невероятный футболист. Он борется на каждом участке поля и никогда не расслабляется. Это один из лучших футболистов мира. Его игра меня поражает. Канте может претендовать на «Золотой мяч», если выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы», - приводит слова Рамиреса Tribal Football.
В минувшем сезоне АПЛ 30-летний француз сыграл 30 матчей, отдал два ассиста и получил семь желтых карточек.
В субботу, 29 мая, «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рамирес, Нголо Канте
Золотой мяч навечно закреплён за гномом. Для настоящих игроков надо придумать что-то ещё.