Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамирес: «Канте может получить «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и Евро»

29 Мая 2021, 13:58,

Бразилец Рамирес, ранее выступавший за лондонский «Челси», оценил шансы опорного полузащитника Нголо Канте в борьбе за «Золотой мяч».

«Нголо - невероятный футболист. Он борется на каждом участке поля и никогда не расслабляется. Это один из лучших футболистов мира. Его игра меня поражает. Канте может претендовать на «Золотой мяч», если выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы», - приводит слова Рамиреса Tribal Football.

В минувшем сезоне АПЛ 30-летний француз сыграл 30 матчей, отдал два ассиста и получил семь желтых карточек.

В субботу, 29 мая, «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало - 22:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рамирес, Нголо Канте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
29 Мая 2021, 17:22

Золотой мяч навечно закреплён за гномом. Для настоящих игроков надо придумать что-то ещё.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола