Рамирес: «Канте может получить «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и Евро»

Бразилец Рамирес, ранее выступавший за лондонский «Челси», оценил шансы опорного полузащитника Нголо Канте в борьбе за «Золотой мяч».

«Нголо - невероятный футболист. Он борется на каждом участке поля и никогда не расслабляется. Это один из лучших футболистов мира. Его игра меня поражает. Канте может претендовать на «Золотой мяч», если выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы», - приводит слова Рамиреса Tribal Football.

В минувшем сезоне АПЛ 30-летний француз сыграл 30 матчей, отдал два ассиста и получил семь желтых карточек.

В субботу, 29 мая, «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало - 22:00 мск.