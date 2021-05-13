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Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» на финале Лиги чемпионов в Порту будут в «пузыре»

13 Мая 2021, 19:40,

Член португальского правительства Мариана Виейра да Силва во время пресс-конференции рассказала о мерах по недопущению распространения коронавируса во время проведения финала Лиги чемпионов.

Как известно, финальный матч Лиги чемпионов был перенесён в Порту.

По словам Марианы, болельщики «Манчестер Сити» и «Челси» (каждый клуб получит по 6 тысяч билетов) прилетят в Порту чартерными рейсами. Образовав две фан-зоны, они будут находиться в своеобразном «пузыре», будучи изолированными от других людей.

Сразу после финала фанатов отправят в аэропорт. В Португалии они проведут менее суток.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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