Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» на финале Лиги чемпионов в Порту будут в «пузыре»

Член португальского правительства Мариана Виейра да Силва во время пресс-конференции рассказала о мерах по недопущению распространения коронавируса во время проведения финала Лиги чемпионов.

Как известно, финальный матч Лиги чемпионов был перенесён в Порту.

По словам Марианы, болельщики «Манчестер Сити» и «Челси» (каждый клуб получит по 6 тысяч билетов) прилетят в Порту чартерными рейсами. Образовав две фан-зоны, они будут находиться в своеобразном «пузыре», будучи изолированными от других людей.

Сразу после финала фанатов отправят в аэропорт. В Португалии они проведут менее суток.