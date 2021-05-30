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​Гвардиола: «Я старался выбрать лучший состав, как и в матче против «Лиона»

30 Мая 2021, 11:44,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о поражении в финале Лиги чемпионов.

«В этом сезоне у нас было 62  матча. Это было действительно тяжело, учитывая пандемию и всё остальное. Анализируя эту игру, нам грустно, мы поздравляем «Челси».

Это был исключительный сезон для нас. Оказаться в финале Лиги чемпионов было для нас мечтой. К сожалению, нам не удалось выиграть. Мы старались, но не вышло. Будем работать, чтобы сюда вернуться.

Я сделал всё возможное в плане выбора состава. Я старался выбрать лучший вариант для победы как в этом матче, так и в матчах против «Боруссии» и «Лиона» (в прошлом сезоне «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ от «Лиона» - прим.). Футболисты это знают», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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1
Карыч Кар
30 Мая 2021, 13:17

Не рви сердце. Скоро новый сезон.

0
Super fanat
30 Мая 2021, 12:40

Всё на тренере, но дойти до финала ЛЧ, также неимоверный труд! Потому всем, закидывающим говном Гвардиолу, я просто скажу, что они никогда не достигли бы подобного в жизни. А поражения действительно бывают, пусть у Гвардиолы они и затянулись. Но трёхкратному чемпиону Англии стесняться тут нечего.

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