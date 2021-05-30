​Гвардиола: «Я старался выбрать лучший состав, как и в матче против «Лиона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о поражении в финале Лиги чемпионов.

«В этом сезоне у нас было 62 матча. Это было действительно тяжело, учитывая пандемию и всё остальное. Анализируя эту игру, нам грустно, мы поздравляем «Челси».

Это был исключительный сезон для нас. Оказаться в финале Лиги чемпионов было для нас мечтой. К сожалению, нам не удалось выиграть. Мы старались, но не вышло. Будем работать, чтобы сюда вернуться.

Я сделал всё возможное в плане выбора состава. Я старался выбрать лучший вариант для победы как в этом матче, так и в матчах против «Боруссии» и «Лиона» (в прошлом сезоне «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ от «Лиона» - прим.). Футболисты это знают», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».