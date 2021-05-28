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​Гюндоган травмировался на тренировке перед финалом Лиги чемпионов

28 Мая 2021, 18:36,

В субботу внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». В настоящий момент команда Хосепа Гвардиолы проводит предигровую тренировку на поле «Драгау». Как сообщает журналист TNT Sports Марсело Бехлер на своей страничке в Twitter, хавбек «горожан» Илкай Гюндоган покинул занятие, хромая. Судя по всему, немецкий футболист имеет проблему с мышцей бедра.

Финал Лиги чемпионов на «Драгау» стартует 29 мая в 22:00 по московскому времени. Для «Манчестер Сити» это будет первый финал сильнейшего клубного турнира континента в истории клуба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
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