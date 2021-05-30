​«Следующий год будет нашим»: «Спартак» отреагировал на победу «Челси» в Лиге чемпионов

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30 Мая 2021, 09:16,
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«Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, минимально обыграв «Манчестер Сити» в финальной битве благодаря голу Кая Хаверца. Одним из тех, кто поздравил фанатов лондонской команды с триумфом, был «Спартак».
«Поздравления фанатам «Челси». Но не забывайте, что следующий год будет нашим», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в Twitter.
Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России на второй позиции в таблице. Московская команда начнёт путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Чтобы оказаться на групповой стадии, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Челси
Дешёвый троллинг,а питерские неадекваты приняли его за чистую монету.) Так пуканы и трещат) Вот уж чудаки!)
специалист по пуканам Ылнатка...даже словечки иностранные выучил...и признал "дешевым троллингом" писанину своего красно бледного твиттера...))) вот что значит перейти со стекломоя на боярышник...)))
Перелогиниться забыл? Про стекломой у тебя другой аккаунт вещает,который русский язык коверкает.
Наплодила школота неск.аккаунтов и развлекается тут.
По ходу в Спартаке собрались балаболы или болтуны шутники. Посмотрим кто будет смеятся после квалификации ЛЧ))...
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Это посмешище пиарится в лучах чужой славы. Куда с свиным рылом в калашный ряд.
ай ха ха...а чё следующий год...год свиньи?... вашим будет только навоз в свинарнике...))) и корыто разбитое...))) юмористы наф- нафы и нюф-нюфы...)))
в пресс службе спартака завелись юмористы )) фаны Челси наверное головы сломали думая кто это --спартак ))