​«Следующий год будет нашим»: «Спартак» отреагировал на победу «Челси» в Лиге чемпионов

«Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, минимально обыграв «Манчестер Сити» в финальной битве благодаря голу Кая Хаверца. Одним из тех, кто поздравил фанатов лондонской команды с триумфом, был «Спартак».

«Поздравления фанатам «Челси». Но не забывайте, что следующий год будет нашим», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в Twitter.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России на второй позиции в таблице. Московская команда начнёт путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Чтобы оказаться на групповой стадии, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.