​Тьяго Силва превзойдёт достижение Макелеле

Тьяго Силва попал в стартовый состав «Челси» на финал Лиги чемпионов. Это означает, что он станет самым возрастным игроком, который играл за «пенсионеров» в крупном еврокубковом финале, сообщает Opta. Силва сыграет в финале в 36 лет и 249 дней, превзойдя достижение Клода Макелеле. Известный полузащитник в московском финале Лиги чемпионов сезона 2007/2008 сыграл за «Челси» в 35 лет и 93 дня.

«Челси» играет в финале Лиги чемпионов третий раз. В 2008 году «пенсионеры» проиграли «Манчестер Юнайтед», а через четыре года – обыграли «Баварию». В обоих случаях всё решалось в серии пенальти.