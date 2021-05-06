Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал Лиги чемпионов

Финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сойдутся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити», пройдет со зрителями на стадионе. Об этом рапортует The Times.

Согласно сведениям источника, решающую встречу турнира смогут посетить 25 тысяч болельщиков. Для того, чтобы попасть на стадион, фанатам нужно предъявить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Напомним, что финальная встреча запланирована на субботу, 29 мая. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» победил «Реал» (1:1, 2:0), а «Манчестер Сити» разобрался с «ПСЖ» (2:1, 2:0).