Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал Лиги чемпионов

06 Мая 2021, 12:31,

Финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сойдутся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити», пройдет со зрителями на стадионе. Об этом рапортует The Times.

Согласно сведениям источника, решающую встречу турнира смогут посетить 25 тысяч болельщиков. Для того, чтобы попасть на стадион, фанатам нужно предъявить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Напомним, что финальная встреча запланирована на субботу, 29 мая. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» победил «Реал» (1:1, 2:0), а «Манчестер Сити» разобрался с «ПСЖ» (2:1, 2:0).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола