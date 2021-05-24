Тухель рассказал о состоянии Менди и Канте перед финалом Лиги чемпионов

|
24 Мая 2021, 18:00,
|
|
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вышел на связь с журналистами, чтобы рассказать о здоровье лидеров команды.
Основной вратарь команды Эдуар Менди получил повреждение ребра в матче последнего тура английской Премьер-лиги, поэтому его участие в финале Лиги чемпионов 2020/21 остаётся под вопросом. Также ожидается возвращение полузащитника Н'Голо Канте, который пока что не тренируется в общей группе.
Тухель сообщил, что даже если Менди и Канте не восстановятся до 29 мая, на замену им выйдут другие игроки, потому что в их команде высокий уровень конкуренции. Слова специалиста передаёт английский журналист Бен Диннери.
«Манчестер Сити» станет соперником «Челси» в борьбе за трофей Лиги чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Челси, Томас Тухель, Н'Голо Канте