Тухель рассказал о состоянии Менди и Канте перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вышел на связь с журналистами, чтобы рассказать о здоровье лидеров команды.

Основной вратарь команды Эдуар Менди получил повреждение ребра в матче последнего тура английской Премьер-лиги, поэтому его участие в финале Лиги чемпионов 2020/21 остаётся под вопросом. Также ожидается возвращение полузащитника Н'Голо Канте, который пока что не тренируется в общей группе.

Тухель сообщил, что даже если Менди и Канте не восстановятся до 29 мая, на замену им выйдут другие игроки, потому что в их команде высокий уровень конкуренции. Слова специалиста передаёт английский журналист Бен Диннери.

«Манчестер Сити» станет соперником «Челси» в борьбе за трофей Лиги чемпионов.