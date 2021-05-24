Лига чемпионов 2020-2021
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Тухель рассказал о состоянии Менди и Канте перед финалом Лиги чемпионов

24 Мая 2021, 18:00,

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вышел на связь с журналистами, чтобы рассказать о здоровье лидеров команды. 

Основной вратарь команды Эдуар Менди получил повреждение ребра в матче последнего тура английской Премьер-лиги, поэтому его участие в финале Лиги чемпионов 2020/21 остаётся под вопросом. Также ожидается возвращение полузащитника Н'Голо Канте, который пока что не тренируется в общей группе. 

Тухель сообщил, что даже если Менди и Канте не восстановятся до 29 мая, на замену им выйдут другие игроки, потому что в их команде высокий уровень конкуренции. Слова специалиста передаёт английский журналист Бен Диннери.

«Манчестер Сити» станет соперником «Челси» в борьбе за трофей Лиги чемпионов. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Томас Тухель, Н'Голо Канте
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