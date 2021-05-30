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​Канте признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов

30 Мая 2021, 00:57,

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. Автором победного результативного удара стал Кай Хаверц, реализовавший выход один на один незадолго до завершения первого тайма.

Для «Челси» это второй трофей Лиги чемпионов в клубном музее. Впервые добиться успеха в этом турнире лондонцам удалось девять лет назад – в сезоне 2011/2012. Тогда, что интересно, «пенсионеры» тоже сменили тренера по ходу сезона.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Н'Голо Канте
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Комментарии (2)
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0
Bub
30 Мая 2021, 01:40

Абсолютно правильный выбор.

1
beorn_n
30 Мая 2021, 01:20

Правильный выбор!

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