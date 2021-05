​Канте признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. Автором победного результативного удара стал Кай Хаверц, реализовавший выход один на один незадолго до завершения первого тайма.

Для «Челси» это второй трофей Лиги чемпионов в клубном музее. Впервые добиться успеха в этом турнире лондонцам удалось девять лет назад – в сезоне 2011/2012. Тогда, что интересно, «пенсионеры» тоже сменили тренера по ходу сезона.

