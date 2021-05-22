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​Фергюсон: «Если бы я поставил Пак Чжи Суна играть против Месси, мы бы обыграли «Барселону» в финале Лиги чемпионов»

22 Мая 2021, 13:38,

В 2011 году в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Экс-рулевой «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон рассказал SPORTbible о своей вине в том поражении.

«Я должен был внести изменение в перерыве и поставить Пак Чжи Суна играть против Месси. Это была ошибка… Я хотел сделать это, а затем сказал: «Ну, мы сравняли счёт перед перерывом, они могут что-то поменять, и мы сможем играть лучше».

Мы действительно играли неплохо и могли выйти вперёд. Но если бы я поставил Пак Чжи Суна играть против Месси, думаю, мы бы их обыграли», - сказал Фергюсон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Алекс Фергюсон
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