​Фергюсон: «Если бы я поставил Пак Чжи Суна играть против Месси, мы бы обыграли «Барселону» в финале Лиги чемпионов»

В 2011 году в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Экс-рулевой «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон рассказал SPORTbible о своей вине в том поражении.

«Я должен был внести изменение в перерыве и поставить Пак Чжи Суна играть против Месси. Это была ошибка… Я хотел сделать это, а затем сказал: «Ну, мы сравняли счёт перед перерывом, они могут что-то поменять, и мы сможем играть лучше».

Мы действительно играли неплохо и могли выйти вперёд. Но если бы я поставил Пак Чжи Суна играть против Месси, думаю, мы бы их обыграли», - сказал Фергюсон.