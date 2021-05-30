У де Брёйне сломаны нос и глазница

Капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне досрочно завершил финальный матч Лиги чемпионов против «Челси» на 60-й минуте, уступив место на поле Габриэлю Жезусу. Дело в том, что бельгиец в игровом моменте крайне неудачно столкнулся с Антонио Рюдигером. Пострадавшему игроку около пяти минут оказывали помощь прямо на поле, после чего де Брёйне следил за игрой со скамейкой запасных. Правда, вскоре, ему пришлось досрочно уйти в раздевалку из-за неважного самочувствия.

В воскресенье де Брёйне прошел медобследование, по итогам которого стало известно о переломе костей носа и левой глазницы футболиста. Об этом он сам написал в «Твиттере».

Напомним, что сборная Бельгии является соперником россиян на чемпионате мира.