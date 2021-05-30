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У де Брёйне сломаны нос и глазница

30 Мая 2021, 13:39,

Капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне досрочно завершил финальный матч Лиги чемпионов против «Челси» на 60-й минуте, уступив место на поле Габриэлю Жезусу. Дело в том, что бельгиец в игровом моменте крайне неудачно столкнулся с Антонио Рюдигером. Пострадавшему игроку около пяти минут оказывали помощь прямо на поле, после чего де Брёйне следил за игрой со скамейкой запасных. Правда, вскоре, ему пришлось досрочно уйти в раздевалку из-за неважного самочувствия.

В воскресенье де Брёйне прошел медобследование, по итогам которого стало известно о переломе костей носа и левой глазницы футболиста. Об этом он сам написал в «Твиттере».

Напомним, что сборная Бельгии является соперником россиян на чемпионате мира.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
Милка
30 Мая 2021, 15:58

Наверное Рамос виноват...
Это для упоротых.
А если серьезно-хочется,чтобы КДБ поехал на Евро. Без него праздник будет не полным

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