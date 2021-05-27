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Марез – о финале Лиги чемпионов: «Обычный матч»

27 Мая 2021, 22:44,

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором «горожане» сразятся с «Челси».

«Конечно, мы чувствуем давление перед такими играми, но это приятное давление. Необходимо превратить давление в уверенность. Я просто постараюсь играть в свою игру, да, это финал Лиги чемпионов, но для меня это обычный матч.

Мы все мечтали о выходе в Лигу чемпионов, теперь нам нужно доказать, что мы заслуживаем победу. У нас сильная команда, каждый игрок очень важен – в этом наша сила», - цитирует Мареза Goal.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в субботу, 29 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
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