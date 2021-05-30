Боярский - о третьей корзине «Зенита»: «Можно паковать чемоданы»

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает большим ударом для клуба попадание в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов.

«Все понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! - заявил Боярский «Спорт-Экспрессу». - Внутри страны мы можем играть, но в Европе — это не для нас».

«Зенит» мог быть в первой корзине в случае победы «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов.

Что касается уровня футбола во вчерашнем поединке, Боярский остался в восторге, назвав действия игроков на поле «Большим театром».

Напомним, что «Зенит» представит Россию в Лиге чемпионов как победитель Премьер-лиги. «Спартак» примет участие в квалификации турнира.