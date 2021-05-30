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Боярский - о третьей корзине «Зенита»: «Можно паковать чемоданы»

30 Мая 2021, 19:00,

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает большим ударом для клуба попадание в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов.

«Все понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! - заявил Боярский «Спорт-Экспрессу». - Внутри страны мы можем играть, но в Европе — это не для нас».

«Зенит» мог быть в первой корзине в случае победы «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов.

Что касается уровня футбола во вчерашнем поединке, Боярский остался в восторге, назвав действия игроков на поле «Большим театром».

Напомним, что «Зенит» представит Россию в Лиге чемпионов как победитель Премьер-лиги. «Спартак» примет участие в квалификации турнира.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Михаил Боярский
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Комментарии (13)
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0
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 21:24

Два года подряд они были в первой корзине какой от него прок, каждый год Газпром вытягивает Зениту слабую группу но всё абсолютно бесполезно Питерцы застолбили последнее место в группе...

0
SpaM
30 Мая 2021, 21:07
Каналья протрезвел наконец и сказал что-то умное. Посмотрим наконец-то, что сможет гроза Тамбова и Лихтенштейна против топклубов.
1
andi
30 Мая 2021, 20:47

Ох прав Миша не куй Зениту делать в Л/Ч.

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1
Super fanat
30 Мая 2021, 20:46

А Спартаку куда собираться?))) В ЛЕ или сразу найух?

0
andi
30 Мая 2021, 20:48

Однозначно.

0
zurukukkk
30 Мая 2021, 19:44

когда сапоги начнет тачать пирожник,а пироги печти сапожник...
эх,блин,с подвесками и кардиналом у него лучше получалось!)))
----
простой дехканин вякнет о футболе- какой с него спрос?!!
а такие,как мишка, для нас,окружающих,любители в лужу пернуть!)

2
Tavadi
30 Мая 2021, 19:28

боярский просто не выпил с утра и в обед дал трезвый комментарий

1
ILLNAT
30 Мая 2021, 19:28

А чего скажут Геннадий Орлов ,Шнур и Валуев?)

0
Sergo
30 Мая 2021, 21:08

Первый ничего умного. Второй ничего деликатного. Третий, просто - Ну-ууу...

0
andi
30 Мая 2021, 20:50

Они скажут что Зенит чемпион где то в России.

2
ARTUR
30 Мая 2021, 19:25

а если бы были в первой корзине то явно выходили бы в финал... Господи , да что бы все паритесь в какой корзине вы будете со своим футболом ??? даже в Лиге европы ??

0
Антидыня
30 Мая 2021, 19:21

Боярский слабак!

4
Bourgignon Alex
30 Мая 2021, 19:06

Раз в пятилетку даже шляпа умные вещи говорит!

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