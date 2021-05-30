Боярский - о третьей корзине «Зенита»: «Можно паковать чемоданы»

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30 Мая 2021, 19:00,
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Болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает большим ударом для клуба попадание в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов.
«Все понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! - заявил Боярский «Спорт-Экспрессу». - Внутри страны мы можем играть, но в Европе — это не для нас».
«Зенит» мог быть в первой корзине в случае победы «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов.
Что касается уровня футбола во вчерашнем поединке, Боярский остался в восторге, назвав действия игроков на поле «Большим театром».
Напомним, что «Зенит» представит Россию в Лиге чемпионов как победитель Премьер-лиги. «Спартак» примет участие в квалификации турнира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Михаил Боярский
Два года подряд они были в первой корзине какой от него прок, каждый год Газпром вытягивает Зениту слабую группу но всё абсолютно бесполезно Питерцы застолбили последнее место в группе...
Ох прав Миша не куй Зениту делать в Л/Ч.
А Спартаку куда собираться?))) В ЛЕ или сразу найух?
Однозначно.
когда сапоги начнет тачать пирожник,а пироги печти сапожник...
эх,блин,с подвесками и кардиналом у него лучше получалось!)))
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простой дехканин вякнет о футболе- какой с него спрос?!!
а такие,как мишка, для нас,окружающих,любители в лужу пернуть!)
боярский просто не выпил с утра и в обед дал трезвый комментарий
А чего скажут Геннадий Орлов ,Шнур и Валуев?)
Первый ничего умного. Второй ничего деликатного. Третий, просто - Ну-ууу...
Они скажут что Зенит чемпион где то в России.
а если бы были в первой корзине то явно выходили бы в финал... Господи , да что бы все паритесь в какой корзине вы будете со своим футболом ??? даже в Лиге европы ??
Боярский слабак!
Раз в пятилетку даже шляпа умные вещи говорит!