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​Два последних финала ЛЧ при судействе испанца доходили до серии пенальти

29 Мая 2021, 18:57,

Считанные часы остаются до того момента, как «Манчестер Сити» и «Челси» скрестят шпаги в битве за трофей Лиги чемпионов. Обслуживать столь важный поединок будет рефери из Испании – Антонио Матеу Лаос.

Гуру футбольной статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что в двух последних финалах Лиги чемпионов, в которых главный рефери представлял Испанию, дело доходило до серии послематчевых пенальти.

Последний такой финал проходил в 2005 году. Речь идёт об известной битве «Милана» и «Ливерпуля», когда англичане за шесть минут второго тайма отыгрались с 0:3 и выиграли в серии одиннадцатиметровых.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, антонио матеу лаос
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