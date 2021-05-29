​«Челси» открыл счёт в финале Лиги чемпионов

Счёт в финале Лиги чемпионов был открыт незадолго до перерыва. Мэйсон Маунт сделал передачу в свободную зону, образовавшуюся между двумя игроками «Манчестер Сити», и вывел Кая Хаверца на свидание с вратарём. Игрок лондонской команды пробросил мяч мимо выскочившего за штрафную Эдерсона и просто поразил пустую рамку ворот. Теперь «горожанам» придётся пытаться отыгрываться.

Следить за финалом Лиги чемпионов, проходящем на стадионе «Драгау» в Порту, можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Напомним, что для «Манчестер Сити» это первый финал Лиги чемпионов в истории, а для «Челси» - третий.