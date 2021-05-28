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​Гвардиола: «Победу в финале Лиги чемпионов придётся выстрадать»

28 Мая 2021, 17:42,

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Почти уверен, что победу в финале нам придётся выстрадать. Ты говоришь игрокам насладиться матчем, но иногда это невозможно. Надо страдать, терпеть и быть готовым к сложным моментам - этого не избежать. В итоге мы постараемся быть собой и провести хороший матч», - слова Гвардиолы с пресс-конфереции приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Манчестер Сити» и «Челси» разыграют трофей Лиги чемпионов уже 29 мая. Битва пройдёт на стадионе «Драгау» в португальском Порту.

Стоит сказать, что это будет третья встреча между «Манчестер Сити» и «Челси», если брать апрель и май. В двух предыдущих случаях лондонцы побеждали.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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