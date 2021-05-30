​Российская певица просит помочь ей познакомиться с игроком «Челси»

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30 Мая 2021, 10:34,
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Российскую телеведущую и певицу Иду Галич так вдохновил финал Лиги чемпионов, что она теперь стремится познакомиться с одним из футболистов «Челси» - Беном Чилуэллом. Галич обратилась к своим подписчикам в Instagram и попросила их писать футболисту просьбы позвонить ей.
Просьба певицы нашла отклик. Галич сделала публикацию, в которой сообщила, что её «директ» в Instagram буквально разрывается от скриншотов.
Бен Чилуэлл выступает за «Челси» с лета прошлого года после трансфера из «Лестера». В сезоне 2020/2021 Чилуэлл провёл за лондонскую команду 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Бен Чилуэлл, Ида Галич
Она ж с прицепом.
Я уж думал, что престарелая примадонна ищет замену пугалкину. Уф-ф-ф...
хорошо что не лолита ))
Это любовь с первого взгляда или пиар?
Кто это такая вообще не ж@п# не п%ск%...