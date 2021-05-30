Лига чемпионов 2020-2021
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​Российская певица просит помочь ей познакомиться с игроком «Челси»

30 Мая 2021, 10:34,

Российскую телеведущую и певицу Иду Галич так вдохновил финал Лиги чемпионов, что она теперь стремится познакомиться с одним из футболистов «Челси» - Беном Чилуэллом. Галич обратилась к своим подписчикам в Instagram и попросила их писать футболисту просьбы позвонить ей.

Просьба певицы нашла отклик. Галич сделала публикацию, в которой сообщила, что её «директ» в Instagram буквально разрывается от скриншотов.

 

Бен Чилуэлл выступает за «Челси» с лета прошлого года после трансфера из «Лестера». В сезоне 2020/2021 Чилуэлл провёл за лондонскую команду 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бен Чилуэлл, Ида Галич
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Комментарии (5)
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0
kalibr
30 Мая 2021, 15:32

Она ж с прицепом.

0
Карыч Кар
30 Мая 2021, 13:14

Я уж думал, что престарелая примадонна ищет замену пугалкину. Уф-ф-ф...

2
ARTUR
30 Мая 2021, 11:19

хорошо что не лолита ))

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0
Екатерина Нестерова
30 Мая 2021, 10:52

Это любовь с первого взгляда или пиар?

2
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 10:43

Кто это такая вообще не ж@п# не п%ск%...

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