​Российская певица просит помочь ей познакомиться с игроком «Челси»

Российскую телеведущую и певицу Иду Галич так вдохновил финал Лиги чемпионов, что она теперь стремится познакомиться с одним из футболистов «Челси» - Беном Чилуэллом. Галич обратилась к своим подписчикам в Instagram и попросила их писать футболисту просьбы позвонить ей.

Просьба певицы нашла отклик. Галич сделала публикацию, в которой сообщила, что её «директ» в Instagram буквально разрывается от скриншотов.

Бен Чилуэлл выступает за «Челси» с лета прошлого года после трансфера из «Лестера». В сезоне 2020/2021 Чилуэлл провёл за лондонскую команду 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач на партнёров.