​УЕФА и британское правительство обсудят ситуацию с финалом Лиги чемпионов в понедельник

Великобритания внесла Турцию в «красный список» из-за ситуации с распространением COVID-19. Это означает, что если финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Турции, как и планируется, то футболистам «Манчестер Сити» и «Челси» по возвращению на британскую землю придётся сидеть 10 дней на карантине. Срок карантина истечёт за пару дней до старта Евро-2020, что усложняет ситуацию, не говоря уже о поездке на финал болельщиков.

Как сообщает New York Times, в понедельник правительство Великобритании проведёт встречу с представителями УЕФА. Решение о судьбе финала должно быть принято в ближайшие 48 часов. Если финал не будет перенесён в Лондон, то может быть рассмотрен вариант с португальским Порту.