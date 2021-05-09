Лига чемпионов 2020-2021
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​УЕФА и британское правительство обсудят ситуацию с финалом Лиги чемпионов в понедельник

09 Мая 2021, 16:35,

Великобритания внесла Турцию в «красный список» из-за ситуации с распространением COVID-19. Это означает, что если финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Турции, как и планируется, то футболистам «Манчестер Сити» и «Челси» по возвращению на британскую землю придётся сидеть 10 дней на карантине. Срок карантина истечёт за пару дней до старта Евро-2020, что усложняет ситуацию, не говоря уже о поездке на финал болельщиков.

Как сообщает New York Times, в понедельник правительство Великобритании проведёт встречу с представителями УЕФА. Решение о судьбе финала должно быть принято в ближайшие 48 часов. Если финал не будет перенесён в Лондон, то может быть рассмотрен вариант с португальским Порту.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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