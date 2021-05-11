​Финал Лиги чемпионов перенесли в Порту – источник

Финальный матч Лиги чемпионов этого сезона пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». О принятии такого решения будет объявлено в ближайшие сутки, сообщает в Twitter журналист итальянского Sky Анджело Манжианте.

Финальный поединок сильнейшего клубного турнира Старого света должен был состояться в Стамбуле, но в ситуацию вмешалась пандемия. Из-за распространения COVID-19 в Турции Великобритания внесла эту страну в свой «красный список». Это означало, что футболисты и фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» - финалистов Лиги чемпионов – должны пройти десятидневный карантин по возвращению из Стамбула. Это могло сорвать подготовку сборной Англии к Евро-2020.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти на «Уэмбли».