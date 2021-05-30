Венгер: «У «Манчестер Сити» была большая тактическая проблема, которую не удалось решить»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пожурил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за игру его команды в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

- Гвардиолу назвали тренером года в Англии за то, что он выиграл золото, а его команда - доминировала, - заявил француз beIN Sports. - Финал - это один матч, где нужно собраться и показать все самое лучшее. Должен сказать, что «Манчестер Сити» не впечатлил. «Горожане» дважды проиграли «Челси», укрепив веру соперника в себя.

Добавлю, что Тухель также сработал хорошо, поставив Маунта и Хаверца ближе на позицию инсайдов при обороне. Поэтому соперник не мог найти путь через центр и вынужден был играть широко. У «Манчестер Сити» была большая тактическая проблема, которую не удалось решить. «Сити» не был сбалансированным, а «Челси» здорово останавливал соперника.