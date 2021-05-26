Лига чемпионов 2020-2021
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Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал ЛЧ

26 Мая 2021, 08:59,

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдет с болельщиками на трибунах. Согласно информации AS, решающий поединок турнира, в котором сойдутся английские «Манчестер Сити» и «Челси», смогут посетить 16,5 тысячи зрителей.

По решению властей Португалии, стадион «Драгау», на который был перенес матч, может быть заполнен на 33% от общей вместимости. Клубы-финалисты получат по шесть тысяч билетов.

Изначально планировалось проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле, однако УЕФА перенес матч из-за волны коронавирусной инфекции в стране. Решающий поединок пройдет в субботу, 29 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити
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