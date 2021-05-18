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«Манчестер Сити» заплатит за перелёт своих фанатов на финал Лиги чемпионов против «Челси»

18 Мая 2021, 18:12,

Владелец компании Adug, куда входят активы «Манчестер Сити», решил оплатить фанатам клуба не только авиабилеты в Порту, где пройдёт финал Лиги чемпионов с «Челси», но и обязательные тесты на коронавирус. 

Мансур ибн Зайд аль-Нахайян считает, что выход в финал Лиги чемпионов стал историческим событием для его команды, поэтому шейху важно видеть на трибунах побольше болельщиков «горожан». Руководство «Манчестер Сити» отмечает в разговоре с корреспондентами Daily Mail, что фанаты поддерживали клуб и в плохие времена, так что сейчас футбольный коллектив должен поддержать тех, кто сам не в состоянии добраться на матч.

Изначально проведение финала Лиги чемпионов планировалось в турецком Стамбуле, но затем УЕФА перенес матч в Порту. Квота мест для «Манчестер Сити» составляет шесть тысяч. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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