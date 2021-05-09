Лига чемпионов 2020-2021
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​Британский политик подтвердил переговоры с УЕФА о возможном переносе финала Лиги чемпионов

09 Мая 2021, 15:58,

Финал Лиги чемпионов может пройти на «Уэмбли». Стамбул рискует потерять право принять финальный поединок после включения Турции в коронавирусный «красный список» британским правительством.

Британский политик Майкл Гоув подтвердил факт ведения переговоров с УЕФА.

«Мой друг, коллега, министр культуры и спорта Оливер Дауден сейчас говорит об этом. Идут деликатные переговоры. Уверен, британские фанаты хотели бы, чтобы матч проходил здесь. Мой сын – фанат «Челси», и он очень хотел бы посмотреть игру», - сказал Гоув Sky News.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдёт 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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