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Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» подрались в Порту

28 Мая 2021, 10:28,

В преддверии финального матча Лиги чемпионов фанаты лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку. Видео стычки опубликовано в твиттер-аккаунте olhaoquete2igo.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится в Португалии в субботу, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стала мюнхенская «Бавария», одолевшая в решающем матче французский «ПСЖ» (1:0).

Ранее СМИ сообщали, что финал Лиги чемпионов пройдет с болельщиками на трибунах. На стадион «Драгау» будут допущены 16,5 тысячи зрителей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити
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