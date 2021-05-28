Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» подрались в Порту

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28 Мая 2021, 10:28,
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В преддверии финального матча Лиги чемпионов фанаты лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку. Видео стычки опубликовано в твиттер-аккаунте olhaoquete2igo.
Финальная встреча Лиги чемпионов состоится в Португалии в субботу, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне триумфатором турнира стала мюнхенская «Бавария», одолевшая в решающем матче французский «ПСЖ» (1:0).
Ранее СМИ сообщали, что финал Лиги чемпионов пройдет с болельщиками на трибунах. На стадион «Драгау» будут допущены 16,5 тысячи зрителей.
Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a— olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) May 27, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Манчестер Сити