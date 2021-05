Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» подрались в Порту

В преддверии финального матча Лиги чемпионов фанаты лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку. Видео стычки опубликовано в твиттер-аккаунте olhaoquete2igo.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится в Португалии в субботу, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стала мюнхенская «Бавария», одолевшая в решающем матче французский «ПСЖ» (1:0).

Ранее СМИ сообщали, что финал Лиги чемпионов пройдет с болельщиками на трибунах. На стадион «Драгау» будут допущены 16,5 тысячи зрителей.

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a