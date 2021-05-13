Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту

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13 Мая 2021, 13:41,
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Пресс-служба УЕФА сообщила о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула в Порту. Игра пройдет на стадионе «Драгау».
Изначально местом проведения решающего матча самого престижного клубного турнира Европы была утверждена арена «Ататюрк» в Стамбуле. Однако УЕФА решил перенести финал из-за вспышки коронавирусной инфекции в Турции.
В финальном противостоянии сойдутся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Встреча состоится в субботу, 29 мая.
На полуфинальной стадии подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно разобрались с французским «ПСЖ» (2:1, 2:0), а команда Томаса Тухеля победила мадридский «Реал» (1:1, 2:0).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
А слабо пригласить свинью на Драгау??... Не, поедет... Лиссабон ждет... Хе-хе...
Просьба поумерить свой пыл, либо его поумерю я.
Не нужно оставлять таких провокационных сообщений, за которыми пойдёт мусор в комментариях.
Так свиньей кое-кого не я назвал, а на Драгау.... Не учи меня жить, тезка... Хе...
Я про другие комментарии, которые были удалены.
Работа у тебя такая - мусор удалять...
... и хамов блокировать :)
Я могу только сам себя заблокировать... И ты это знаешь... Отдыхай... Хе-хе...