Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту

Пресс-служба УЕФА сообщила о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула в Порту. Игра пройдет на стадионе «Драгау».

Изначально местом проведения решающего матча самого престижного клубного турнира Европы была утверждена арена «Ататюрк» в Стамбуле. Однако УЕФА решил перенести финал из-за вспышки коронавирусной инфекции в Турции.

В финальном противостоянии сойдутся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Встреча состоится в субботу, 29 мая.

На полуфинальной стадии подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно разобрались с французским «ПСЖ» (2:1, 2:0), а команда Томаса Тухеля победила мадридский «Реал» (1:1, 2:0).