Лига чемпионов 2020-2021
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Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту

13 Мая 2021, 13:41,

Пресс-служба УЕФА сообщила о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула в Порту. Игра пройдет на стадионе «Драгау».

Изначально местом проведения решающего матча самого престижного клубного турнира Европы была утверждена арена «Ататюрк» в Стамбуле. Однако УЕФА решил перенести финал из-за вспышки коронавирусной инфекции в Турции.

В финальном противостоянии сойдутся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Встреча состоится в субботу, 29 мая.

На полуфинальной стадии подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно разобрались с французским «ПСЖ» (2:1, 2:0), а команда Томаса Тухеля победила мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
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Комментарии (7)
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1
Alex1972
13 Мая 2021, 14:42

А слабо пригласить свинью на Драгау??... Не, поедет... Лиссабон ждет... Хе-хе...

2
Алексей Антоненко
13 Мая 2021, 15:00

Просьба поумерить свой пыл, либо его поумерю я.
Не нужно оставлять таких провокационных сообщений, за которыми пойдёт мусор в комментариях.

2
Alex1972
13 Мая 2021, 15:31

Так свиньей кое-кого не я назвал, а на Драгау.... Не учи меня жить, тезка... Хе...

1
Алексей Антоненко
13 Мая 2021, 15:33

Я про другие комментарии, которые были удалены.

0
Alex1972
13 Мая 2021, 15:56

Работа у тебя такая - мусор удалять...

1
Алексей Антоненко
13 Мая 2021, 16:00

... и хамов блокировать :)

0
Alex1972
13 Мая 2021, 16:05

Я могу только сам себя заблокировать... И ты это знаешь... Отдыхай... Хе-хе...

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