​Гвардиола: «Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов поговорил о том, что он не любит в своей работе.

«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого», - высказался Гвардиола. Слова испанского специалиста приведены на официальном сайте УЕФА.

Гвардиола добавил, что жизнь всегда даёт футболистам новый шанс, если они будут работать ещё усерднее.

29 мая «Манчестер Сити» впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Челси». Для лондонцев это третий финал в истории. В 2012 году они уже завоёвывали этот трофей.