​Гвардиола: «Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе»

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28 Мая 2021, 18:29,
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов поговорил о том, что он не любит в своей работе.
«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого», - высказался Гвардиола. Слова испанского специалиста приведены на официальном сайте УЕФА.
Гвардиола добавил, что жизнь всегда даёт футболистам новый шанс, если они будут работать ещё усерднее.
29 мая «Манчестер Сити» впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Челси». Для лондонцев это третий финал в истории. В 2012 году они уже завоёвывали этот трофей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола