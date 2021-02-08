Эдерсон может стать пенальтистом «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о промахах игроков команды с пенальти. Во вчерашнем матче против «Ливерпуля» (4:1) полузащитник Илкай Гюндоган допустил осечку при ударе с 11-метровой отметки.

«У команды проблемы с реализацией 11-метровых. Бывают моменты, когда нельзя промахиваться, и без разницы, кто подходит к точке. Возможно, следующий пенальти я доверю Эдерсону», - передает слова испанского наставника The Sun.

Ранее бразильский голкипер заявлял, что является лучшим пенальтистом «горожан».

«Манчестер Сити» набрал 50 баллов и опережает ближайшего преследователя на пять очков.