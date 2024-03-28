Беллингем: «Хочу подарить «Реалу» и сборной Англии прекрасные воспоминания о выигранных трофеях»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чего мечтает добиться в футболе.

Англичанин стал ключевым игроком для «сливочных» в своём первом сезоне после перехода из дортмундской «Боруссии». 20-летний игрок уже завоевал Суперкубок Испании в составе мадридского гранда, но надеется, что это лишь начало.

«Что будет для меня главным успехом? Думаю, трофеи. Возможность подарить моей стране и моему клубу прекрасный опыт и отличные воспоминания о завоёванных трофеях», – передаёт Madrid Xtra слова футболиста.

На счету Джуда Беллингема 20 забитых голов и девять ассистов в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.