Родриго оформил третий дубль в сезоне

Сегодня, 31 марта, мадридский «Реал» принимает на своём поле «Атлетик» Бильбао в рамках 30-го тура Ла Лиги.

В эти минуты продолжается игра между командами. В настоящий момент «Реал» впереди со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет бразильский нападающий команды Родриго. Сначала игрок отметился на 8-й минуте, а после забил на 73-й минуте матча.

Для самого Родриго этот дубль стал уже третьим в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Всего на счету футболиста десять забитых мячей и пять ассистов в 30 сыгранных матчах Ла Лиги.

Следить за ходом дальнейших событий в игре «Реала» и «Атлетика» можно в текстовой трансляции.