Рубиалес нашёл способ избежать тюрьмы в Испании

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может оформить гражданство Доминиканской Республики.

Как отмечает издание Sport.es, таким образом он хочет избежать экстрадиции в Испанию, где прокуратура выдала ордер на его арест.

Приняв доминиканское гражданство, Рубиалес сможет полноценно проживать в этом государстве, а испанское правосудие столкнётся с трудностями по его возвращению в родную страну.

Напомним, что 20 марта прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. В здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Дело в том, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по 40 миллионов евро каждый год.