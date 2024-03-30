У Анчелотти спросили, боится ли он ухода Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, беспокоится ли он по поводу возможного отъезда Винисиуса Жуниора из Испании из-за столкновений с расизмом.

«Единственное, что меня волнует, так это то, что Винисиус не сможет сыграть в завтрашнем матче», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Винисиус Жуниор давал понять, что планов по уходу из «Реала» у него на текущий момент нет.

В воскресенье, 31 марта, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Винисиус Жуниор не сможет помочь команде по причине дисквалификации.

Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»